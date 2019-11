Le point sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE)

Développement durable, transition énergétique, conditions de travail, produits éthiques, traçabilité des matières premières etc. Autant de notions et de valeurs mises en avant par les entreprises, depuis une dizaine d'années, pour vanter le caractère responsable et citoyen de leur activité.Pour quelles raisons ? Ces appellations ne sont-elles que de simples arguments de vente ? D'où vient cette mode entamée au début des années 2010 ? Qu'en dit la loi ? On fait le point.D'où ça vient ?En 2001, la loi « NRE » (Nouvelles régulations économiques) pose les premières bases de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), telle qu'on l'entend aujourd'hui. A l'époque, cette loi impose aux sociétés cotées en bourse d'incorporer dans leur rapport annuel de gestion la manière dont elles prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leurs différentes activités.Une obligation floue pour l'époque que la loi Grenelle 2 viendra préciser dès 2010. Mais c'est véritablement en 2011 que la RSE est instaurée de manière officielle par la Commission européenne : « Ce concept désigne l'intégration volontaire, par les entreprises, de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes. » Concrètement, la RSE, c'est la manière dont les entreprises appréhendent les effets de leurs activités sur la société dans ses grandes largeurs, aussi bien...