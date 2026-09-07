LE POINT sur la large victoire de l'AfD dans le Land allemand de Saxe-Anhalt

Le parti d'extrême droite "Alternative pour l'Allemagne" (AfD) a appelé lundi les députés du parti conservateur du chancelier Friedrich Merz à soutenir sa candidature à la tête de la Saxe-Anhalt, au lendemain de sa large victoire lors des élections régionales organisées dans le Land.

Formation anti-immigration et pro-russe, l'AfD a recueilli près de 44% des suffrages, selon le décompte officiel, un résultat qui souligne la profonde impopularité de la coalition gouvernementale de Friedrich Merz et suscite l'inquiétude de la France et de la Pologne, pays voisins de l'Allemagne.

Le parti, qui veut expulser les immigrés, mettre fin au soutien à l'Ukraine et abandonner l'euro, n'a toutefois pas obtenu la majorité absolue au parlement régional, remportant 39 des 83 sièges, et espère donc rallier des députés conservateurs à titre individuel.

Voici les principaux développements et éléments à savoir:

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* L'AfD vise 40% aux élections fédérales de 2029 après sa victoire en Saxe-Anhalt - Weidel ID:nL6N44Z0FI

* ANALYSE-La victoire de l'AfD en Saxe-Anhalt, un revers pour Merz, un avertissement pour l'Europe ID:nL6N44Z0H5

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(Rédaction de Paris)