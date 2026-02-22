Le PM du Groenland décline la proposition de Trump d'envoyer un navire-hôpital

(Actualisé avec déclaration du PM du Groenland)

Le Premier ministre groenlandais, Jens-Frederik Nielsen, a décliné dimanche l'offre du président américain Donald Trump qui a proposé samedi d'envoyer un navire-hôpital au large du territoire autonome du royaume du Danemark.

"L'idée du président Trump d'envoyer un navire-hôpital au Groenland a été notée. Mais nous avons un système de santé public qui offre des soins gratuits pour tous les citoyens. C'est un choix délibéré", a déclaré Jens-Frederik Nielsen sur son compte Facebook.

Il a dit rester ouvert au dialogue et à la coopération avec les Etats-Unis.

"Mais parlez-nous au lieu de simplement publier des messages plus ou moins aléatoires sur les réseaux sociaux", a-t-il ajouté.

Donald Trump a dit samedi sur ses réseaux sociaux travailler sur cette proposition avec le gouverneur de Louisiane, Jeff Landry, qui est également son envoyé spécial pour le Groenland.

"Je travaille avec l'épatant gouverneur de la Louisiane, Jeff Landry. Nous allons envoyer un formidable navire-hôpital au Groenland pour prendre soin du grand nombre de personnes qui sont malades et dont on ne s'occupe pas là-bas. C'est en route!"

Donald Trump, qui a exprimé sa volonté d'acquérir le Groenland, a fait cette annonce peu avant un dîner organisé à la Maison blanche pour les gouverneurs républicains.

Le roi Frederik X du Danemark s'est rendu la semaine dernière au Groenland, territoire autonome du royaume du Danemark, afin de montrer l'unité des dirigeants danois et groenlandais, qui ont répété que l'île n'était pas à vendre.

Les déclarations du président américain interviennent quelques heures après que le Commandement conjoint de l'Arctique du Danemark a annoncé avoir évacué un membre d'équipage nécessitant des soins médicaux urgents d'un sous-marin américain se trouvant dans les eaux du Groenland.

La marine américaine dispose de deux navires-hôpitaux mais aucun des deux n'est stationné en Louisiane.

(Andrea Shalal; version française Camille Raynaud)