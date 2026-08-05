Le plus gros hipster du foot mondial signe au Japon
Des cheveux longs, des ongles vernis et un billet pour Osaka. Après cinq années et 153 matchs au FC St. Pauli, Jackson Irvine quitte le club le plus alternatif d’Allemagne pour s’engager avec Cerezo Osaka. Le milieu australien de 33 ans, capitaine des Kiezkicker et artisan de leur montée en Bundesliga en 2024, rejoint le club japonais. Le numéro 36 s’est dit impatient de découvrir « une nouvelle culture et une nouvelle manière de vivre ». De Sankt Pauli au Japon, difficile de faire plus radical.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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