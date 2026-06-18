Le plus grand projet américain d'énergie propre est achevé après près de deux décennies

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Le plus grand projet d'infrastructure d'énergie propre jamais réalisé aux États-Unis, un parc éolien et une ligne de transport d'électricité d'une valeur de 11 milliards de dollars au Nouveau-Mexique, est désormais pleinement opérationnel après près de deux décennies de procédures d'autorisation et de construction, a annoncé jeudi son propriétaire, Pattern Energy Group.

SunZia est un parc éolien de 3 650 mégawatts et une ligne de transport de 550 miles (885 km) qui acheminera l'électricité du centre du Nouveau-Mexique vers le centre-sud de l'Arizona. Environ deux tiers de l'électricité seront ensuite acheminés vers l'ouest, à destination de clients en Californie. Son achèvement intervient alors que l’administration du président américain Donald Trump a ralenti les procédures d’autorisation pour les projets d’énergie renouvelable, en particulier les projets éoliens, et donne la priorité au développement des énergies fossiles.

SunZia peut répondre aux besoins annuels d’environ un million de foyers et est trois fois plus grand que les deux autres plus grands parcs éoliens des États-Unis, selon l’Energy Information Administration.

Le projet a été lancé en 2008 et a dû surmonter des années d’obstacles administratifs avant que Pattern ne commence la construction en 2023.

Pattern a déclaré que son achèvement constituait une étape importante pour le secteur énergétique américain, qui connaît une demande en forte hausse nécessitant à la fois de nouvelles capacités de production et des réseaux de transport pour acheminer l’électricité là où elle est nécessaire.

"SunZia prouve que nous sommes encore capables de construire les infrastructures essentielles dont ce pays a besoin", a déclaré Hunter Armistead, directeur général de Pattern Energy, dans un communiqué. Le sénateur Martin Heinrich, démocrate du Nouveau-Mexique, a déclaré que SunZia illustrait clairement la nécessité urgente d’une réforme fédérale des procédures d’octroi de permis afin de répondre aux besoins croissants des industries, notamment dans les secteurs de la fabrication de pointe et des technologies.

"On devrait pouvoir parvenir à la bonne réponse en, disons, cinq ou six ans, et non en 17", a déclaré Heinrich lors d’une interview.