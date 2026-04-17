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Le plus grand port ukrainien sur le Danube endommagé dans une attaque russe
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 10:13

Une attaque de drone russe dans la nuit de jeudi à vendredi a endommagé les infrastructures portuaires d'Izmaïl, le plus grand port ukrainien sur le Danube, tandis qu'un drone s'est égaré en territoire roumain, ont déclaré vendredi les autorités ukrainiennes et roumaines.

Ce port se situe à l'extrémité sud-ouest de l'Ukraine, à la frontière avec la Roumanie. Avec le conflit contre la Russie, il est devenu une zone logistique importante, fréquemment bombardée par les forces russes.

L'attaque a provoqué des incendies, rapidement maîtrisés par les services d'urgence. Des bâtiments administratifs et de production, ainsi que des infrastructures ferroviaires, ont été endommagés, a indiqué le ministère ukrainien du Développement des communautés et des territoires.

"Les attaques contre les infrastructures portuaires de la région se poursuivent depuis plusieurs jours", a indiqué le ministère sur Telegram, précisant qu'elles n'ont fait aucun blessé.

Depuis 18h00 jeudi (15h00 GMT), la Russie a lancé un missile balistique et 172 drones sur l'Ukraine, selon l'armée de l'air ukrainienne. Les unités de défense aérienne du pays ont abattu ou neutralisé 147 drones, mais le missile et 20 drones ont touché huit cibles, a-t-elle ajouté.

Le gouverneur de la région d'Odessa a déclaré qu'au moins six bâtiments résidentiels avaient été touchés.

Le ministère roumain de la Défense a déclaré de son côté que ses systèmes radar avaient détecté un drone ayant violé son espace aérien national lors de l'attaque russe nocturne contre l'Ukraine.

(Rédigé par Anna Pruchnicka; version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

Guerre en Ukraine
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