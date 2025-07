« Le plus grand club de France » : Egan-Riley fait des papouilles à l'OM

information fournie par So Foot • 16.07.2025 • 18:57 •

Kaiser Franck de retour dans l’empire bavarois ? Quand Lothar parle du Bayern Munich, on se tait et on écoute. 410 rencontres avec les Munichois, ça forge un homme et ça force le respect. Sur Sky Sports, le milieu allemand a regretté le manque actuel de légendes ... Lire la suite