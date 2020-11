Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le plan de sauvetage de Corsair signé à hauteur de 297 millions d'euros, rapporte La Tribune Reuters • 26/11/2020 à 11:17









LE PLAN DE SAUVETAGE DE CORSAIR SIGNÉ À HAUTEUR DE 297 MILLIONS D'EUROS, RAPPORTE LA TRIBUNE PARIS (Reuters) - Le plan de relance de la compagnie aérienne Corsair, mise en difficulté par la pandémie de coronavirus, a été signé par l'Etat, les repreneurs de la compagnie et les actionnaires actuels pour un montant total de 297 millions d'euros, rapporte jeudi le site économique La Tribune. L'Etat apporte 141 millions d'euros, la contribution du groupe TUI, actuel actionnaire de la compagnie en difficulté, est de 126 millions et les repreneurs amènent 30 millions, précise La Tribune, dont Reuters n'a pu confirmer les informations. "Sur le plan stratégique, précise le site, Corsair va se recentrer sur l'Outre-mer et maintient son plan de livraison d'avions neufs. Cinq Airbus A330 Neo vont entrer dans la flotte d'ici à deux ans." Le protocole de conciliation sera présenté pour homologation au tribunal de commerce de Créteil le 1er décembre. Corsair emploie quelque 1.200 salariés. (Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

