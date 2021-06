Le plan de Gérald Darmanin contre les rodéos urbains

Après le trafic de drogues et de stupéfiants, Gérald Darmanin a décidé de faire des rodéos urbains sa nouvelle bataille. Ils sont de plus en plus fréquents, notamment en Île-de-France ou dans les grandes villes, et se terminent parfois de manière tragique. Mercredi 9 juin, à Strasbourg, un petit garçon de 10 ans a été renversé par un jeune homme sans permis qui participait à une course sauvage. L'enfant a été blessé au torse et à la tête. Afin de lutter efficacement contre les rodéos urbains, le ministre de l'Intérieur a demandé à Frédéric Veaux, directeur général de la police nationale, de mettre en place de nouvelles mesures coercitives dans « les lieux les plus touchés », rapporte Le Figaro, mercredi 16 juin.

Dans sa missive confidentielle, Gérald Darmanin demande notamment de « saisir systématiquement les deux roues et quads pouvant servir à commettre les rodéos » après un travail d'identification préalable des lieux de stockage. Le but étant donc d'éviter que ces courses dangereuses ne se lancent plutôt que de les stopper en cours de route.

Poursuites pénales systématiques

Pour les individus et véhicules qui passeraient entre les mailles du filet, le ministre de l'Intérieur préconise un renfort des contrôles autour et « sur les lieux les plus touchés », « en associant les effectifs de la police municipale et en recherchant une occupation massive et stratégique des axes ou

