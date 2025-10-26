Le PKK annonce le retrait de ses combattants de Turquie vers le nord de l’Irak

Le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) a déclaré dimanche qu'il retirait ses combattants de Turquie vers le nord de l’Irak dans le cadre d'un processus de désarmement qu'il coordonne avec le gouvernement, et a pressé Ankara à prendre des mesures concrètes pour faire avancer la transition vers la paix.

Le PKK, qui mène une insurrection contre l'État turc depuis 1984, a décidé en mai de se désarmer et de se dissoudre après l'appel à la fin de la lutte armée lancé par son chef emprisonné, Abdullah Ocalan. Les combats ont fait plus de 40.000 morts.

En juillet, le groupe, désigné comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne, a commencé à déposer ses armes lors d'une cérémonie organisée dans une grotte du nord de l'Irak, une étape symbolique mais significative vers la fin de quatre décennies de lutte armée.

Dans un communiqué publié dimanche du nord de l'Irak, le PKK a déclaré qu'il avait décidé de retirer tous ses combattant afin de jeter les bases de ce qu'il appelle une "vie libre, démocratique et fraternelle", tout en faisant passer les processus de désarmement et d'intégration à une nouvelle phase.

Cette décision montre l'engagement du PKK dans le processus et le gouvernement turc doit prendre sans délai des mesures "juridiques et politiques", a-t-il ajouté.

Ankara doit ouvrir la voie à la transition du PKK vers une "politique démocratique" par le biais de lois sur l'intégration.

Le PKK est basé dans le nord de l'Irak après avoir été repoussé bien au-delà de la frontière sud-est de la Turquie ces dernières années. L'armée turque frappe régulièrement les bases du PKK dans la région et y a établi plusieurs avant-postes militaires.

(Version française Kate Entringer)