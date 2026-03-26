Le piqué de Mbappé en vidéo

CHAMPIONS DU MONDE !!! La France, en vert, a bien démarré son match amical contre le Brésil, en bleu. Les Bleus, en vert donc, ont débloqué la situation à la demi-heure de jeu grâce à une belle course de Kylian Mbappé, auteur d’un joli piqué devant Ederson.

56 e but avec les Bleus

Après une récupération d’Aurélien Tchouaméni, puis une ouverture d’Ousmane Dembélé, le capitaine a ensuite montré sa vitesse face au pauvre Léo Pereira, joueur de Flamengo qui dispute son premier match avec le Brésil. Le Kyk’s inscrit son 56 e but avec l’équipe de France. Il n’est plus qu’à un pion du record all time ever d’Olivier Giroud.…

UL pour SOFOOT.com