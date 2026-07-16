Le PIB du Royaume-Uni rebondit légèrement en mai, de 0,1%

Le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a légèrement rebondi en mai, progressant de 0,1% après un petit recul le mois précédent, selon les chiffres publiés jeudi par l'Office national des statistiques (ONS).

( AFP / JUSTIN TALLIS )

Cette progression a surpris les économistes, qui s'attendaient à voir l'activité stagner en mai, à quelques jours de l'arrivée d'un nouveau Premier ministre travailliste, Andy Burnham, qui doit succéder lundi à Keir Starmer à l'issue d'une longue crise politique au sein du parti au pouvoir.

La croissance du mois de mai "s'explique par une hausse de 0,3% dans les services, partiellement compensée par des baisses de 0,5% dans la production et de 0,8% dans la construction", a détaillé l'ONS dans un communiqué.

Le ministère des Finances a mis en avant jeudi dans un communiqué les efforts depuis deux ans du gouvernement travailliste, notamment pour assainir les finances publiques, qui ont placé selon lui le Royaume-Uni "dans une position bien plus solide".

De fait, la petite croissance de mai "n'est pas un mauvais cadeau de bienvenue pour le nouveau Premier ministre Andy Burnham, puisqu'elle suggère que l'économie pourrait avoir progressé d'environ 0,4%" sur l'ensemble du deuxième trimestre, estime Paul Dales, analyste chez Capital Economics.

"Cela suggère que l’économie a été plus résiliente face à la hausse des prix de l’énergie depuis le début de la guerre en Iran que nous ne le pensions", poursuit l'analyste. Il prévient toutefois que "l'inflation n’a pas encore atteint son point culminant, tout comme la pression sur le revenu réel des ménages" et qu'il est "peu probable que le PIB augmente autant au troisième trimestre".