Le PIB de Monaco franchit la barre des 10 milliards d'euros

Monaco ( AFP / VALERY HACHE )

Le PIB de Monaco a dépassé pour la première fois la barre des 10 milliards d'euros en 2024, confirmant un virage spectaculaire depuis la crise du Covid avec une croissance sur un an de 8,8%, a annoncé l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques (Imsee).

Légèrement inférieur à six milliards d'euros en 2020, le PIB monégasque s'est établi à 10,24 milliards en 2024, soit une progression annuelle moyenne corrigée de l'inflation de près de 12% sur les cinq dernières années, selon le rapport de l'Imsee publié lundi.

Ces chiffres s'accompagnent d'une hausse de 5,5% de l'emploi dans le secteur privé, qui a atteint en 2024 plus de 60.400 salariés.

Alors que la petite principauté méditerranéenne de 2 km2 ne compte que 38.000 résidents, sa bonne santé économique irrigue les territoires voisins: 80% des salariés du secteur privé monégasque vivent dans les Alpes-Maritimes et 9% en Italie.

Le principal secteur reste un vaste agrégat d'"activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien", qui a généré 2,4 milliards d'euros en 2024, soit près d'un quart du PIB, en hausse de 7,1% sur un an.

Il regroupe les activités spécialisées comme le conseil d'affaires, d'ingénierie, de comptabilité ou juridique, les agences de publicité, l'architecture, mais aussi les activités administratives, les agences d'intérim, l'organisation de congrès, les agences de voyage ou encore le nettoyage et la sécurité.

Viennent ensuite les activités financières et d'assurance, avec 1,8 milliard d'euros (+4,8%), et la construction, dopée par un marché immobilier flamboyant, avec 984 millions d'euros (+23,8%).

Alors que Monaco ne cesse de développer son offre pour le tourisme de luxe, le secteur hébergement et restauration pointe en cinquième position avec 828 millions d'euros (+13,5%).

Seul le commerce de détail est en baisse à 553 millions d'euros (-3,4%).