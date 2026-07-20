Le pétage de plombs de Leandro Paredes
La défaite amère n’excuse pas la connerie profonde. Leandro Paredes a beau être un sacré joueur de foot, dont la nervosité et la rugosité sur le terrain sont à l’appréciation de chacun, le milieu de terrain de Boca Juniors a totalement vrillé après le coup de sifflet final de la finale de la Coupe du monde.
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JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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