Le Pentagone s'oppose à Anthropic au sujet de l'utilisation de l'IA à des fins militaires
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 22:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Deepa Seetharaman, David Jeans et Jeffrey Dastin

Le Pentagone et le développeur d'intelligence artificielle Anthropic sont en désaccord sur l' élimination potentielle des garanties qui pourraient permettre au gouvernement d 'utiliser sa technologie pour cibler des armes de manière autonome et effectuer une surveillance intérieure des États-Unis, ont déclaré à Reuters trois personnes au fait de la question.

Les discussions constituent un premier test pour savoir si la Silicon Valley - dans les bonnes grâces de Washington après des années de tensions - peut influencer la manière dont l'armée et les services de renseignement américains déploient une IA de plus en plus puissante sur le champ de bataille. Après des semaines de négociations contractuelles, le ministère américain de la défense et Anthropic sont dans l'impasse, ont indiqué six personnes au fait du dossier, sous couvert d'anonymat. La position de l'entreprise sur la manière dont ses outils d'IA peuvent être utilisés a intensifié les désaccords entre elle et l'administration Trump, dont les détails n'ont pas été rapportés précédemment.

