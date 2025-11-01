Le Pentagone prêt à aider l'Asean en mer de Chine méridionale

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a affirmé samedi que les Etats-Unis étaient prêts à partager leurs moyens technologiques avec les pays d'Asie du Sud-Est pour répondre aux "actions déstabilisatrices" de Pékin en mer de Chine du Sud.

"Vous vivez au rythme des menaces que nous encourons tous face à l'agression et aux agissements de la Chine en mer de Chine méridionale et ailleurs", a déclaré le chef du Pentagone à ses homologues de l'Asean (Association des nations de l'Asie du Sud-Est), lors d'une réunion à Kuala Lumpur, la capitale malaisienne.

"Nous devons développer nos capacités communes de réaction, ce qui inclut la capacité de surveiller les comportements maritimes et de développer les outils qui nous permettent de réagir rapidement", a-t-il poursuivi.

"Personne ne peut innover et se développer à une telle échelle que les États-Unis d'Amérique, et nous sommes impatients de partager ces capacités avec nos alliés et partenaires", a ajouté Pete Hegseth.

Les tensions sont fréquentes et nombreuses en mer de Chine méridionale entre la Chine, qui revendique la quasi-totalité de cet espace stratégique, et les autres pays riverains.

(Danial Azhar et Mandy Leong; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)