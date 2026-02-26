Le PDG du Forum de Davos démissionne après un examen de ses liens avec Epstein

Le président-directeur général du Forum économique mondial de Davos, Borge Brende, a annoncé jeudi sa démission, quelques semaines après le lancement par le Forum d'une enquête indépendante sur ses relations avec le pédrocriminel américain Jeffrey Epstein.

Borge Brende, à la tête du Forum de Davos depuis 2017, a annoncé sa décision dans un communiqué à la suite des révélations du département américain de la Justice, qui ont montré que le Norvégien avait participé à trois dîners d'affaires avec Jeffrey Epstein et avait également communiqué avec le financier condamné par mail et SMS.

"Après mûre réflexion, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président et de directeur général du Forum économique mondial. Les huit ans et demi que j'ai passés ici ont été extrêmement enrichissants", a-t-il déclaré.

"Je suis reconnaissant de l'incroyable collaboration avec mes collègues, partenaires et membres, et je pense que le moment est venu pour le Forum de poursuivre son important travail sans distractions", a ajouté Borge Brende, ancien ministre des Affaires étrangères norvégien, sans faire aucune mention à Jeffrey Epstein.

Dans une déclaration séparée, Andre Hoffmann et Larry Fink, coprésidents du forum, ont déclaré que l'enquête indépendante menée par un conseiller externe sur les liens entre Borge Brende et Jeffrey Epstein était terminée.

Les conclusions indiquent qu'il n'y a pas d'autres préoccupations que celles déjà divulguées, ont-ils ajouté.

Alois Zwinggi assurera l'intérim à la présidence et direction générale du Forum de Davos. Le conseil d'administration supervisera la transition, y compris un plan visant à identifier un successeur permanent.

(Rédigé par Dave Graham ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)