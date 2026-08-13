Le patron de la CAF veut que le sort d'Infantino soit décidé par un vote
Un vote à la FIFA ? Entre les billets filés à certains et les promesses tenues à d’autres, on peut douter de l’honnêteté de ce vote. En tout cas, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a indiqué en marge de la finale de la Supercoupe d’Europe au micro de Sky News , qu’il aimerait organiser des élections pour définitivement statuer sur la légitimité de Gianni Infantino à la tête de la FIFA .
L’homme, proche du président de l’instance, a évoqué la « procédure de la FIFA » et proposé aux « 211 associations membres [de la FIFA] de décider » et de passer « par les élections ». …
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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