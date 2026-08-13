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Le patron de la CAF veut que le sort d'Infantino soit décidé par un vote
information fournie par So Foot 13/08/2026 à 16:51
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Le patron de la CAF veut que le sort d'Infantino soit décidé par un vote

Le patron de la CAF veut que le sort d'Infantino soit décidé par un vote

Un vote à la FIFA ? Entre les billets filés à certains et les promesses tenues à d’autres, on peut douter de l’honnêteté de ce vote. En tout cas, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a indiqué en marge de la finale de la Supercoupe d’Europe au micro de Sky News , qu’il aimerait organiser des élections pour définitivement statuer sur la légitimité de Gianni Infantino à la tête de la FIFA .

L’homme, proche du président de l’instance, a évoqué la « procédure de la FIFA » et proposé aux « 211 associations membres [de la FIFA] de décider » et de passer « par les élections ».

ABS pour SOFOOT.com

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