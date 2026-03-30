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Le Parlement israélien approuve le budget de l'État pour 2026, selon un porte-parole
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 00:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Parlement israélien a approuvé le budget de l'État pour 2026, a déclaré un porte-parole de la Knesset tôt lundi, permettant au gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu d'éviter des élections anticipées alors que la guerre commune de son pays avec les États-Unis contre l'Iran se poursuit.

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