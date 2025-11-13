 Aller au contenu principal
Le Parlement européen approuve un nouvel objectif climatique pour 2040
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 14:55

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen devant le Parlement européen

Le Parlement européen a approuvé jeudi la proposition de la Commission d'un nouvel objectif de réduction de 90% des émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2040 par rapport aux niveaux de 1990.

Ce texte, qui amende l'actuelle loi européenne sur le climat, prévoit qu'à partir de 2036, 5% de cet objectif climatique intermédiaire pourront provenir de crédits carbones émanant de partenaires internationaux hors du bloc communautaire.

Il a été adopté par 379 voix pour, 248 voix contre et 10 abstentions.

Députés et Etats membres vont désormais engager des discussions sur les modalités de cette future législation.

(Reportage Kate Abnett, version française Sophie Louet, édité par Augustin Turpin)

    L’Europe adore détruire ses industries, son agriculture,. On ne doit etre qu un vaste marché comme le fut l Inde qd l Empire Britanique a detruit volontairement l economie indienne.. elle representait 20 % de l economie mondiale à l arrivée des anglais.. 4 % qd ils sont partis.. faire de l Inde un marché et uniquement cela a fait des dizaines de millions de morts par la faim , les revoltes.. mais quel profit pour l empire britanique. il faut faire de l UE l Inde d il y a un siécle .

