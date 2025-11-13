Le Parlement européen approuve un nouvel objectif climatique pour 2040

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen devant le Parlement européen

Le Parlement européen a approuvé jeudi la proposition de la Commission d'un nouvel objectif de réduction de 90% des émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2040 par rapport aux niveaux de 1990.

Ce texte, qui amende l'actuelle loi européenne sur le climat, prévoit qu'à partir de 2036, 5% de cet objectif climatique intermédiaire pourront provenir de crédits carbones émanant de partenaires internationaux hors du bloc communautaire.

Il a été adopté par 379 voix pour, 248 voix contre et 10 abstentions.

Députés et Etats membres vont désormais engager des discussions sur les modalités de cette future législation.

(Reportage Kate Abnett, version française Sophie Louet, édité par Augustin Turpin)