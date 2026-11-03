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Le Parlement du Groenland ratifie l'accord de sécurité avec les USA
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 18:57

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Le Parlement du Groenland a ratifié mardi l'accord de sécurité conclu avec les États-Unis sous la pression du président américain Donald Trump, malgré les doutes exprimés par certains élus d'opposition sur l'intérêt économique du texte.

Les États-Unis, le Danemark et le Groenland ont signé en septembre cet accord, qui vise à apaiser les tensions après les menaces répétées de Donald Trump de prendre le contrôle par la force du territoire danois autonome, stratégiquement situé dans l'Arctique et riche en minerais.

L'accord permet à l'armée américaine de renforcer sa présence au Groenland, en permettant la création de deux nouvelles bases militaires et l'installation du système de défense antimissile "Golden Dome" voulu par le président des États-Unis.

Donald Trump a présenté sa ratification comme un "cadeau" fait par l'Europe aux États-Unis, bien que le texte réaffirme la souveraineté danoise sur l'île et le droit des Groenlandais à l'autodétermination.

(Rédigé par Louise Rasmussen et Stine Jacobsen ; version française Tangi Salaün)

Groenland
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