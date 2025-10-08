Le Paris Saint-Germain chute lourdement face à Wolfsburg

Pour son retour en Ligue des champions après une campagne 2024-2025 vierge, le Paris Saint-Germain s'est incliné sur la pelouse de Wolfsburg (4-0). Une prestation dans la continuité d'un début de saison poussif pour les Parisiennes avec des problèmes défensifs qu'il faudra solutionner pour espérer poursuivre l'aventure européenne.

Wolfsburg 4-0 Paris Saint-Germain

Buts : Groenen (7 e csc), Peddemors (42 e ), Popp (90 e ), Minge (90 e +4 sp) pour les Louves

Le Paris Saint-Germain espérait un autre scénario pour son retour en Ligue des champions, après avoir été éliminé en barrage la saison dernière par la Juventus. Mais le déplacement à la Volkswagen Arena de Wolfsburg s’est finalement soldé par une lourde défaite (4-0). Avec la refonte de la compétition entré en vigueur cette saison, les Parisiennes devront très vite réagir, à l’instar du Paris FC, si elles ne veulent pas rester à quai dès la fin de la phase de ligue.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com