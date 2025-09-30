Le Paris Basketball en reconstruction pour sa deuxième saison d'Euroligue

par Vincent Daheron

PARIS, 30 septembre - Le Paris Basketball lance mercredi face au tenant du titre Fenerbahce son deuxième opus en Euroligue (C1), la meilleure compétition européenne, avec une équipe bouleversée par rapport à celle qui a ébloui le Vieux Continent la saison passée.

Six joueurs majeurs et leur entraîneur brésilien Tiago Splitter ont quitté le navire l'été dernier au sortir de la meilleure saison du jeune club fondé en 2018, conclue par un premier titre de champion de France, une Coupe de France et une participation aux playoffs de l'Euroligue dès sa première participation.

Grâce à son parcours européen, achevé en quarts de finale face au futur vainqueur turc, le club de la capitale a été pillé par les meilleures équipes du continent. Parmi les nombreux départs, celui au Panathinaikos du meneur de jeu américain T.J. Shorts, double MVP ("Most Valuable Player", soit meilleur joueur de la saison) de Betclic Elite, est le plus préjudiciable tandis que le coach Tiago Splitter est retourné en NBA où il sera assistant à Portland.

Pour remplacer ce dernier, le Paris Basketball a fait un pari en engageant le jeune italien Francesco Tabellini. Arrivé en provenance de Nymburk, en République tchèque, le coach de 42 n'a aucune expérience de l'Euroligue mais colle parfaitement à l'ADN du jeu voulu par les dirigeants parisiens, basé sur l'agressivité défensive et un jeu très rapide.

"Nous partageons la même philosophie. Donc, je me sens à ma place et ils m'ont recruté parce qu'ils pensent que je peux contribuer à développer davantage cette philosophie. C'est l'objectif", a déclaré Francesco Tabellini à Reuters. "L'entraîneur est parti, je suis arrivé, beaucoup de joueurs sont partis. Mais ce qui est resté, c'est la philosophie du club et les idées. Dans la vie, les idées sont plus importantes que les individus."

LE PRIVILÈGE DE LA PRESSION

L'Italien, champion de République tchèque lors des deux dernières saisons, réfute la pression inhérente à son nouveau poste.

"Lorsque vous avez de la pression, ça veut dire que beaucoup de gens aimeraient être à votre place. Vous devez davantage voir le privilège que la pression, voir que vous êtes à l'endroit où vous rêviez d'être et dont beaucoup de gens rêvent encore d'être."

La lourde tâche de succéder à T.J. Shorts, métronome du jeu parisien des deux dernières saisons, reviendra à son compatriote Justin Robinson. À 27 ans et 43 matches de NBA au compteur, il découvrira l'Euroligue.

"La nouvelle ère, entre guillemets, est une réalité, mais il s'agit aussi de poursuivre ce que les anciens ont commencé et que les joueurs qui rempilent connaissent déjà, et d'apprendre d'eux", a-t-il dit à Reuters. "Évidemment, T.J. est un excellent joueur, mais je suis ici pour être moi-même, pas ici pour prendre la place de quelqu'un d'autre ou pour être quelqu'un d'autre."

Le Paris Basketball a tout de même réussi à conserver Nadir Hifi, l'une de ses têtes d'affiche qui était présent au dernier Eurobasket avec l'équipe de France.

"Au vu des entraînements et des matches que j'ai vus, cette équipe a peut-être même plus de potentiel que les deux dernières années", a prévenu l'arrière de 23 ans en conférence de presse. "Je n'ai aucun doute qu'on va être bon et qu'on va faire les mêmes choses qu'on a faites les deux dernières saisons."

Paris a commencé sa saison par deux défaites lors de la Supercoupe dont une surprenante face au promu Boulazac (96-80) avant de corriger Gravelines-Dunkerque (109-66) en ouverture du championnat de France de Betclic Elite.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Augustin Turpin)