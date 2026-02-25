Le pari tactique de Sébastien Pocognoli pour déstabiliser le PSG

Le dispositif monégasque jouera-t-il des mauvais tours à Paris ? C’est en tout cas ce que veut croire Sébastien Pocognoli, qui a décidé de faire évoluer ses hommes en 3-4-3 pour le barrage retour de C1 qui l’oppose au PSG, ce mercredi soir au Parc. En l’absence d’Aleksandr Golovin, Monaco adapte sa compo avec une défense Wout Faes, Denis Zakaria et Thilo Kehrer, ainsi qu’un milieu à deux avec Aladji Bamba et Lamine Camara. Le technicien belge renouvelle la même tactique que face à Lens le week-end dernier, ce qui avait payé puisque Monaco était venu arracher la victoire à Bollaert.

TJ pour SOFOOT.com