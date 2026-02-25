 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Atalanta retourne Dortmund dans un match dingue et file en huitièmes
information fournie par So Foot 25/02/2026 à 20:48

L'Atalanta retourne Dortmund dans un match dingue et file en huitièmes

L'Atalanta retourne Dortmund dans un match dingue et file en huitièmes

Atalanta 4-1 Dortmund

Buts : Scamacca (5 e ), Zappacosta (45 e ), Pašalić (57 e ) et Samardžić (90 e +8) pour la Dea // Adeyemi (75 e ) pour le BvB

Expulsion : Bensebaini (90 e +7)

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le pari tactique de Sébastien Pocognoli pour déstabiliser le PSG
    Le pari tactique de Sébastien Pocognoli pour déstabiliser le PSG
    information fournie par So Foot 25.02.2026 20:17 

    Le dispositif monégasque jouera-t-il des mauvais tours à Paris ? C’est en tout cas ce que veut croire Sébastien Pocognoli, qui a décidé de faire évoluer ses hommes en 3-4-3 pour le barrage retour de C1 qui l’oppose au PSG, ce mercredi soir au Parc. En l’absence ... Lire la suite

  • L’arbitre qui filmait les féminines dans les douches est condamné
    L’arbitre qui filmait les féminines dans les douches est condamné
    information fournie par So Foot 25.02.2026 18:30 

    C’est l’affaire qui bouleverse l’Autriche depuis des mois. Un ancien arbitre suisse de haut niveau avait installé plusieurs caméras dans les vestiaires et les douches des féminines du club autrichien de Rheindorf Altach, dont il a été aussi salarié entre 2020 et ... Lire la suite

  • La méthode très humaniste de Manchester United pour se sortir du bourbier financier
    La méthode très humaniste de Manchester United pour se sortir du bourbier financier
    information fournie par So Foot 25.02.2026 18:22 

    On ne sait pas si les diables sont rouges à Manchester, mais on sait qu’ils sont là. Des centaines de postes supprimés pour tirer du bénéfice, une restructuration pilotée par un grand manitou plein aux as, ignorance totale des dégâts à l’échelle individuelle… Manchester ... Lire la suite

  • Meghan Markle sait mieux tirer les penaltys que le prince Harry
    Meghan Markle sait mieux tirer les penaltys que le prince Harry
    information fournie par So Foot 25.02.2026 18:13 

    Il y a des tirs qui rentrent directement dans l’histoire. Meghan Markle, actrice américaine et princesse du Sussex par alliance avec le prince anglais Harry, est à un penalty de l’emporter. Si elle rate, c’est tout un pays qui s’écroule. Elle y pense, Meghan. Dans ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank