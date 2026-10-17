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Le pape Léon XIV va quitter l'hôpital samedi
information fournie par Reuters 17/10/2026 à 11:47

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Le pape Léon XIV, qui a subi mardi une intervention chirurgicale pour le retrait d'un nodule pulmonaire cancéreux détecté à un stade précoce, quittera l'hôpital Gemelli de Rome samedi après-midi, annonce le Vatican.

Le pape fera dimanche midi sa première apparition publique depuis son hospitalisation pour prononcer la traditionnelle prière de l'Angélus, a confirmé le Saint-Siège.

(Joshua McElwee; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

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