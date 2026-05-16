Le pape Léon XIV se rendra en France du 25 au 28 septembre

(Ajoute précisions)

Le pape Léon XIV effectuera une visite d'Etat en France du 25 au 28 septembre, annonce samedi le Vatican.

Il s'agira du deuxième voyage du souverain pontife dans un pays de l'Union européenne, hors Italie, et de son quatrième voyage cette année, après une tournée de quatre pays en Afrique, une visite à Monaco et un prochain voyage en Espagne en juin, où il devrait plaider pour une meilleure prise en charge des migrants entrant en Europe.

Lors de sa visite dans l'Hexagone, le pape devrait se rendre à Paris et à Lourdes, rencontrer le président Emmanuel Macron et s'adresser vraisemblablement au Parlement. Léon XIV, qui compte des immigrés français aux Etats-Unis parmi ses ancêtres, devrait célébrer la messe à Notre-Dame de Paris, qui a rouvert ses portes en 2024, cinq ans après un incendie dévastateur.

Le souverain pontife se rendra également au siège parisien de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), précise un communiqué.

Le premier pape américain de l'histoire, qui a célébré le 8 mai sa première année à la tête de l'Église catholique, forte de 1,4 milliard de fidèles, s'est attiré récemment les foudres du président américain Donald Trump après avoir critiqué la guerre en Iran. L'année dernière, Donald Trump a retiré les États-Unis de l'Unesco, ce qui, selon l'organisation, a entraîné une perte de 8% de son budget.

Un programme plus détaillé de la visite sera communiqué ultérieurement, a fait savoir le Vatican.

Le dernier pape à avoir effectué une visite officielle en France était Benoît XVI, en 2008.

Le pape François, décédé en avril 2025 après douze ans à la tête de l'Église, s'est rendu trois fois sur le territoire français, mais n'y a jamais effectué de visite officielle.

François avait effectué une excursion d'une journée à Strasbourg en 2014 pour s'adresser au Parlement européen et au Conseil de l'Europe, une visite de deux jours à Marseille en 2023 pour participer à une conférence, et une visite d'une journée en Corse en 2024.

(Joshua McElwee, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)