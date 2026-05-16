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Enquête ouverte en France sur la mort du journaliste saoudien Khashoggi
information fournie par Reuters 16/05/2026 à 13:02

Un manifestant tient une affiche avec la photo du journaliste saoudien Jamal Khashoggi devant le consulat d'Arabie saoudite à Istanbul

Un manifestant tient une affiche avec la photo du journaliste saoudien Jamal Khashoggi devant le consulat d'Arabie saoudite à Istanbul

Un juge d'instruction ‌français va enquêter sur la disparition du journaliste Jamal Khashoggi, tué en ​octobre 2018 dans les locaux du consulat d'Istanbul, à la suite d'une plainte déposée il y a quatre ans contre le prince héritier ​saoudien Mohamed ben Salmane par deux associations, a-t-on appris samedi auprès du Parquet national ​antiterroriste (PNAT).

Trial International, ONG suisse "qui lutte contre ⁠l'impunité des crimes internationaux", a déposé plainte en juillet 2022 contre ‌le prince héritier saoudien, alors en visite en France, au nom de la compétence universelle. Reporters sans frontières ​a également déposé plainte ‌par la suite.

"A la suite d'un arrêt du ⁠11 mai 2026 de la Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, les plaintes de Trial International et Reporters sans Frontières, ⁠des chefs de ‌torture et disparition forcée, ont été jugées recevables", a ⁠déclaré le PNAT, confirmant une information de l'Agence France-Presse. "Un juge d'instruction ‌en charge des crimes internationaux est donc chargé de ⁠mener des investigations sur les crimes de torture et ⁠disparition forcée ainsi ‌dénoncés."

La plainte déposée par l'association DAWN, qui employait Jamal Khashoggi, journaliste ​saoudien proche du pouvoir avant d'en ‌devenir un critique virulent, n'a en revanche pas été jugée recevable, a-t-il ajouté.

D'après un rapport ​des services de renseignement américains, Mohamed ben Salmane a approuvé l'enlèvement et l'assassinat de Jamal Khashoggi, dont le corps n'a ⁠jamais été retrouvé. Le prince héritier a nié avoir commandité cette opération, tout en disant en assumer la responsabilité en tant que dirigeant de facto de l'Arabie saoudite.

Le centre des médias du gouvernement saoudien n'a pas donné suite dans l'immédiat à une demande de commentaire.

(Jean-Stéphane ​Brosse, avec Mathieu Rosemain)

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2 commentaires

  • 13:38

    Tout à fait d'accord avec lorant. Histoire terrible mais en quoi la France est concernée? On peut bien sûr punir MBS, en refusant de lui acheter du pétrole et du gaz par exemple....

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