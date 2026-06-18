Le pape Léon XIV se rendra au Pérou début novembre

Le pape Léon XIV devrait se rendre au Pérou au début du mois de novembre, a déclaré jeudi le président par intérim José Balcazar, à l'issue d'une rencontre avec le chef spirituel au Vatican.

Léon XIV pourrait rester jusqu'à dix jours dans le pays, a précisé José Balcazar, et se rendra à Lima, la capitale, à Chiclayo, où il a vécu, ainsi que dans plusieurs autres diocèses.

Le pape, ancien cardinal américain né Robert Prevost, avait été ordonné évêque du diocèse de Chiclayo, dans le nord-ouest du Pérou, avant d’obtenir la nationalité péruvienne en 2015.

"Il a été très généreux. Il s’est souvenu de Chiclayo, et nous avons abordé de nombreux sujets au-delà de la politique nationale, notamment la cuisine de Chiclayo", a déclaré José Balcazar.

Léon XIV devrait également se rendre en Uruguay et en Argentine dans le courant de l’année, dans le cadre d’une tournée plus large en Amérique du Sud.

(Rédigé par Marco Aquino; version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)