Le Pape Léon XIV exhorte les Monégasques à aider les plus démunis

(Actualisé avec citations)

par Yesim Dikmen

Le Pape Léon XIV est arrivé samedi à Monaco, une principauté accueillant la plus grande densité de milliardaires au monde, et a exhorté les résidents de ce paradis fiscal à aider les plus démunis.

"Dans le regard de Dieu, rien n'est reçu en vain", a dit le souverain pontife à la famille royale monégasque et à des résidents de premier plan de la principauté.

"Chaque bien placé dans nos mains (...) porte la nécessité intrinsèque de ne pas être conservé, mais partagé, afin que la vie de tous puisse s'en trouver meilleure", a-t-il ajouté.

Léon XIV est le premier pape en près de cinq siècles à se rendre à Monaco. Il est arrivé sur place samedi matin après un vol de 90 minutes en hélicoptère depuis le Vatican, et a d'abord rencontré le Prince Albert II, chef de l'Etat monégasque.

Il lui a offert une oeuvre d'art colorée, signée du studio de mosaïque du Vatican, représentant St François d'Assise, fils d'un marchand italien prospère du 13e siècle et célèbre pour avoir renoncé à son héritage afin d'aider les plus pauvres.

Monaco est l'un des derniers pays du monde où le catholicisme est une religion d'Etat. C'est aussi le deuxième plus petit Etat au monde après le Vatican.

Léon XIV estime néanmoins que la principauté a un rôle à jouer pour promouvoir "l'amitié sociale, aujourd'hui menacée par un climat généralisé de fermeture et d’autosuffisance."

"Le temps de la petitesse, avec un héritage spirituel vivant, engage votre richesse au service du droit et de la justice, surtout à un moment historique où la démonstration de la force et la logique de la toute puissance, blessent le monde et compromettent la paix", a-t-il dit dans un discours prononcé depuis le balcon du palais princier. "Dans la Bible, comme vous le savez, ce sont les petits qui fondent l'histoire."

Après Monaco, Léon XIV doit se rendre dans quatre pays africains en avril, puis en Espagne en juin.

(Yesim Dikmen à Monaco, avec Joshua McElwee au Vatican, version française Gilles Guillaume)