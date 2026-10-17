 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le pape Léon XIV est sorti de l'hôpital
information fournie par Reuters 17/10/2026 à 16:01

Ajouter Boursorama à vos sources

(Actualisé avec sortie du pape, précisions)

Le pape Léon XIV est sorti de l'hôpital samedi après-midi pour regagner le Vatican, quatre jours après avoir subi une intervention chirurgicale pour un cancer du poumon.

Le souverain pontife, âgé de 71 ans, s'est rendu sans aide jusqu'à la voiture qui l'attendait, s'arrêtant pour saluer les fidèles rassemblés devant l'hôpital Gemelli de Rome.

Ses médecins avaient précédemment indiqué qu'il se sentait suffisamment bien pour rentrer chez lui après avoir effectué les dernières analyses sanguines et examens d'imagerie thoracique.

Le pape, qui a subi mardi une opération visant à lui retirer le lobe inférieur du poumon droit, fera dimanche sa première apparition publique depuis son intervention pour prononcer la traditionnelle prière de l'Angélus sur la place Saint-Pierre, a confirmé le Saint-Siège.

Léon a reçu un diagnostic d’adénocarcinome pulmonaire, la forme la plus courante de cancer du poumon. Ce diagnostic, pour un pape connu pour être relativement jeune et énergique et qui n’a été élu qu’en mai 2025, a provoqué un choc et soulevé des questions quant à l’avenir de son pontificat alors qu’il doit faire face à la maladie.

Les médecins du pape ont indiqué que son opération s’était déroulée avec succès, sans complications. Ils n’ont toutefois pas encore révélé la taille de la tumeur ni précisé si la maladie s’était propagée aux ganglions lymphatiques voisins, deux facteurs essentiels pour établir le pronostic.

(Joshua McElwee; Jean-Stéphane Brosse et Tangi Salaün pour la version française)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le pape Léon XIV salue la foule en quittant l’hôpital Gemelli, quatre jours après une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur cancéreuse de son poumon droit, le 17 octobre 2026 à Rome ( AFP / Tiziana FABI )
    Le pape de retour au Vatican quatre jours après son opération au poumon
    information fournie par AFP 17.10.2026 17:07 

    Le visage souriant, le pape Léon XIV est rentré au Vatican samedi, quatre jours après avoir été opéré d'un nodule cancéreux au poumon, ses médecins ayant jugé qu'il était "apte à sortir" de l'hôpital. Vers 15H30 (13H30 GMT), le souverain pontife de 71 ans a quitté, ... Lire la suite

  • Un cocktail Molotov est lancé en direction d’une unité de police lors d’une manifestation antigouvernementale à Tirana, le 17 octobre 2026 en Albanie ( AFP / Armend NIMANI )
    Albanie : cinquième jour de manifestations et d'affrontements à Tirana
    information fournie par AFP 17.10.2026 16:40 

    Des affrontements se sont poursuivis samedi pour le cinquième jour à Tirana où les manifestants exigent la démission du chef du gouvernement albanais et dénoncent les conditions d'enseignement et les droits d'inscription universitaires. Quelques centaines de personnes, ... Lire la suite

  • Des automobilistes passent à côté de feux de signalisation éteints, après une panne d’électricité nationale, le 17 octobre 2026 à Colombo, au Sri Lanka ( AFP / Ishara S. KODIKARA )
    Sri Lanka: panne d'électricité de six heures à l'échelle nationale
    information fournie par AFP 17.10.2026 15:49 

    Le Sri Lanka a été touché samedi par une panne d'électricité de six heures à l'échelle du pays, après une défaillance du réseau, vraisemblablement provoquée par une production d'énergie solaire supérieure à la demande, selon les autorités. Le pays de 22 millions ... Lire la suite

  • Des soldats participent à un exercice, visant à protéger les autorités, les infrastructures critiques et les installations destinées à l’accueil des forces alliées en situation de crise, le 14 septembre 2026 à Oslo, en Norvège ( NTB / Cornelius POPPE )
    Dans l'armée norvégienne, des véhicules chinois très indiscrets
    information fournie par AFP 17.10.2026 15:33 

    Des codes d'accès à des sites sécurisés, les allées et venues des personnels...Des voitures chinoises louées par l'armée norvégienne ont filmé des informations sensibles lors d'un récent exercice militaire, illustrant les risques posés par les véhicules connectés. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank