(Actualisé avec sortie du pape, précisions)

Le pape Léon XIV est sorti de l'hôpital samedi après-midi pour regagner le Vatican, quatre jours après avoir subi une intervention chirurgicale pour un cancer du poumon.

Le souverain pontife, âgé de 71 ans, s'est rendu sans aide jusqu'à la voiture qui l'attendait, s'arrêtant pour saluer les fidèles rassemblés devant l'hôpital Gemelli de Rome.

Ses médecins avaient précédemment indiqué qu'il se sentait suffisamment bien pour rentrer chez lui après avoir effectué les dernières analyses sanguines et examens d'imagerie thoracique.

Le pape, qui a subi mardi une opération visant à lui retirer le lobe inférieur du poumon droit, fera dimanche sa première apparition publique depuis son intervention pour prononcer la traditionnelle prière de l'Angélus sur la place Saint-Pierre, a confirmé le Saint-Siège.

Léon a reçu un diagnostic d’adénocarcinome pulmonaire, la forme la plus courante de cancer du poumon. Ce diagnostic, pour un pape connu pour être relativement jeune et énergique et qui n’a été élu qu’en mai 2025, a provoqué un choc et soulevé des questions quant à l’avenir de son pontificat alors qu’il doit faire face à la maladie.

Les médecins du pape ont indiqué que son opération s’était déroulée avec succès, sans complications. Ils n’ont toutefois pas encore révélé la taille de la tumeur ni précisé si la maladie s’était propagée aux ganglions lymphatiques voisins, deux facteurs essentiels pour établir le pronostic.

(Joshua McElwee; Jean-Stéphane Brosse et Tangi Salaün pour la version française)