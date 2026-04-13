Le pape Léon XIV entend continuer à dénoncer la guerre après les critiques de Trump

Le pape Léon XIV entend continuer à dénoncer la guerre en dépit des attaques acerbes formulées à son encontre par le président américain Donald Trump, a-t-il déclaré lundi à Reuters.

S'exprimant à bord de l'avion papal à destination d'Alger, où le premier pape américain entame une tournée de dix jours dans quatre pays africains, le souverain pontife a dit ne pas vouloir "entrer dans un débat" avec Donald Trump.

"Je ne pense pas que le message de l'Évangile doive être détourné comme certains le font", a-t-il ajouté.

"Je continuerai à m'élever haut et fort contre la guerre, à promouvoir la paix, le dialogue et les relations multilatérales entre les États afin de trouver des solutions justes aux problèmes", a-t-il déclaré en anglais.

"Trop de gens souffrent dans le monde aujourd'hui", a ajouté Léon XIV. "Trop d'innocents sont tués. Et je pense que quelqu'un doit se lever et dire qu'il existe une meilleure voie."

(Reportage Joshua McElwee, version française Blandine Hénault)