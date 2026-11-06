Le pape Léon XIV en Uruguay se dit plutôt "en forme" et défend la santé pour tous

Le pape Léon XIV à son arrivée à l’aéroport international de Carrasco, à Ciudad de la Costa, près de Montevideo, le 6 novembre 2026 en Uruguay ( AFP / Tiziana FABI )

Le pape Léon XIV a assuré qu'il était plutôt "en forme" et a défendu l'accès universel aux soins de santé en arrivant vendredi en Uruguay, le pays le plus laïque de la région, pour une intense tournée sud-américaine, trois semaines après son opération d'un cancer du poumon.

Des milliers de personnes portant des drapeaux de l'Uruguay et du Vatican ainsi que des ballons jaunes et blancs l'ont acclamé sur son passage en papamobile le long de la promenade du front de mer à Montevideo, vers la place de l'Independence où l'attendait le président de gauche Yamandu Orsi.

Bien que de nombreux fidèles et curieux aient répondu à l'appel, l'immense place centrale qui abrite le siège de la présidence restait à moitié vide.

Photo diffusée le 6 novembre 2026 par Vatican Media, montrant le pape Léon XIV s’adressant aux journalistes pendant le vol vers Montevideo, en Uruguay ( VATICAN MEDIA / Handout )

Pendant son trajet depuis le Vatican, le chef des 1,4 milliard de catholiques dans le monde a confié aux journalistes qui voyageaient à bord de son avion se sentir en "assez bonne forme" après l'intervention.

"Veiller à ce que les soins de santé soient accessibles à chacun, quelles que soient ses ressources, est une responsabilité qui interpelle toute société", a ensuite déclaré le chef de l'Église catholique, âgé de 71 ans.

Il doit également se rendre en Argentine et au Pérou au cours d'un voyage de 12 jours, l'une des tournées papales les plus intenses de ces dernières décennies.

"Je suis allée dans une école catholique, j'ai été baptisée, mais je pense qu'il y a d'autres priorités pour le pays que de recevoir le pape. Ça ne m'intéresse pas de le voir", a taclé Natalia Reyes, une professeure de yoga de 34 ans interrogée par l'AFP.

Angelo Olivera est, lui, venu vendre des foulards à l'effigie du pape sur la place de l'Independence. "Le pape m'est égal, mais je crois en Dieu, parce qu'il m'a sauvé quand je suis resté longtemps en soins intensifs", dit-il.

Le Pérou, "l'une de mes nombreuses maisons"

Le premier pape né aux États-Unis a passé près de deux décennies au Pérou comme missionnaire, où il a tissé un lien profond avec la région et obtenu la citoyenneté péruvienne.

Le président Yamandu Orsi (d) accueille le pape Léon XIV à sa descente de l'avion à l'aéroport de Ciudad de la Costa, près de Montevideo, le 6 novembre 2026 en Uruguay ( AFP / Rodrigo ARANGUA )

Il a qualifié le Pérou - dont il a la nationalité - de "l'une de mes nombreuses maisons" et a déclaré qu'il avait hâte d'y retrouver "les choses d'autrefois, les nouveautés et, surtout, les gens".

En Uruguay, le cardinal Daniel Sturla, archevêque de Montevideo, a assuré à l'AFP qu'il existait "un intérêt généralisé pour la visite du pape, qui dépasse largement les limites de l'Église catholique", les places pour les messes à Paysandu et à Florida s'étant rapidement épuisées.

Le pays est en désaccord avec l'Église catholique sur les questions du mariage entre personnes du même sexe, de l'avortement et de l'euthanasie — légalisée l'année dernière — et l'on s'attend à ce que Léon XIV plaide en faveur de la protection de la vie ainsi que des valeurs familiales traditionnelles.

L'Uruguay détient le taux de suicide le plus élevé d'Amérique latine et le pape a abordé ce sujet vendredi dans son premier discours.

"La solitude, l'angoisse et la perte d'espoir peuvent devenir si profondes qu'une personne cesse de trouver des raisons de continuer à vivre", a-t-il souligné. "Face à la douloureuse réalité du suicide", la santé publique, la famille et la communauté sont essentielles, a-t-il ajouté.

Le pape Léon XIV salue la foule de fidèles depuis sa papamobile, à Montevideo, le 6 novembre 2026 en Uruguay ( AFP / Leonardo Carreño )

Il a également salué le mix énergétique de l'Uruguay, "qui repose aujourd'hui presque entièrement sur des sources renouvelables", alors que s'aggrave la crise liée au réchauffement climatique.

"Il s'agit là d'un résultat remarquable qui a nécessité des décisions soutenues pendant des années et la participation de divers secteurs du pays", a-t-il déclaré à son arrivée dans ce petit pays de 3,5 millions d'habitants.

"Symbole" et "émotion"

Le pape se rendra dimanche en Argentine, pays natal de son prédécesseur, François, qui a déçu de nombreux Argentins en ne s'y rendant pas pendant son pontificat.

Vue aérienne d’une fresque murale représentant le pape Léon XIV à Buenos Aires, le 3 novembre 2026 en Argentine ( AFP / Luis ROBAYO )

"Le premier pape latino-américain de l'Histoire, François, n'est jamais retourné dans son pays natal. Léon, citoyen péruvien, porte désormais ce flambeau et cet héritage", a déclaré à l'AFP Christopher White, auteur d'un livre sur Léon XIV.

Le voyage en Amérique du Sud culminera au Pérou, et l'arrivée du pape dans le pays mercredi sera "un moment chargé de symbole et d'émotion", a ajouté M. White.

Le Pérou est gagné par la fièvre papale. À Lima, tout se vend, tee-shirts et chapelets à l'effigie de Léon XIV, et même des pains portant son nom dans les boulangeries.

Des ouvriers procèdent au transport — en deux parties de la sculpture du pape Léon XIV, haute de 14 mètres du sculpteur Rafael Gutierrez,jusqu’à son site d’installation à Callao, le 6 novembre 2026 au Pérou ( AFP / ERNESTO BENAVIDES )

Une immense statue le représentant, haute de 14 mètres, a été érigée dans la ville portuaire de Callao - près de Lima -, qu'il doit visiter.

Son périple mènera Léon XIV dans l'ancienne capitale inca, Cuzco, à 3.400 mètres d'altitude, et à Pucallpa dans la forêt amazonienne.

Il renouera aussi avec son ancienne vie de Robert Francis Prevost, lors d'un souper avec des prêtres de son ancien diocèse de Chiclayo et d'une visite privée dans une chapelle qu'il a contribué à reconstruire.