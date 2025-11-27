Le pape Léon XIV en Turquie pour son premier déplacement à l'étranger

(Actualisé avec déclarations du pape §4-6)

par Joshua McElwee

Le pape Léon XIV est arrivé en Turquie jeudi, où il effectue son premier déplacement à l'étranger lors duquel il devrait appeler à la paix au Proche-Orient et à l'unité des Eglises chrétiennes.

Le pape Léon XIV a choisi de se rendre en Turquie pour les célébrations du 1.700ème anniversaire d'un concile majeur qui a eu lieu dans l'ancienne cité de Nicée, aujourd'hui dans la ville d'Iznik.

Le souverain pontife est arrivé à 12h22 (09h22 GMT) dans la capitale turque Ankara et restera trois jours en Turquie avant de se rendre au Liban, lors d'un séjour qui sera très suivi alors qu'il prononcera ses premiers discours à l'étranger et visitera des sites culturels controversés.

S'exprimant devant des journalistes à bord de son avion qui le menait en Turquie, Léon XIV a dit vouloir profiter de son premier déplacement à l'étranger pour appeler à la paix dans le monde et encourager les gens d'horizons différents à vivre ensemble en harmonie.

"Nous espérons (...) annoncer, transmettre, proclamer à quel point la paix est importante dans le monde", a-t-il déclaré.

"Et inviter tous les peuples à se rassembler, à chercher une plus grande unité, une plus grande harmonie."

DES DÉPLACEMENTS SUIVIS

Les déplacements du pape à l'étranger sont suivis à l'international, alors qu'ils attirent souvent de nombreuses personnes - qui se comptent parfois en millions - et que le souverain pontife prononce des discours portant sur la politique étrangère et prend part à la diplomatie internationale.

"Ce déplacement est très important car nous en savons peu sur les positions de Léon XIV sur les questions géopolitiques et il s'agit de sa première grande opportunité de les exprimer", a dit à Reuters Massimo Faggioli, universitaire spécialiste du Vatican.

Léon XIV a été élu début mai par les cardinaux catholiques pour succéder au défunt souverain pontife François. Relativement inconnu jusqu'à son élection, il a passé de nombreuses années comme missionnaire au Pérou, pays dont il a également acquis la citoyenneté.

François avait l'intention de se rendre en Turquie et au Liban mais n'avait pu le faire en raison de problèmes de santé.

Le pape Léon XIV doit rencontrer jeudi le président turc Recep Tayyip Erdogan, avant de s'envoler pour Istanbul dans la soirée.

Il y retrouvera le patriarche oecuménique Bartholomée, primat de l'Eglise orthodoxe de Constantinople, chef spirituel de quelque 260 millions de chrétiens orthodoxes dans le monde.

Léon XIV et Bartholomée se déplaceront vendredi à Iznik, à 140 kilomètres au sud-est d'Istanbul, pour les célébrations du 1.700ème anniversaire du premier concile de Nicée.

Lors de son voyage en Turquie, le pape Léon XIV devrait prononcer ses discours en anglais et non en italien, comme le font généralement les papes lors de leurs déplacements à l'étranger.

LA PAIX, QUESTION CRUCIALE AU LIBAN

La paix est l'un des thèmes que le pape devrait aborder lors de sa visite au Liban, qui débutera dimanche. Le Liban est le pays qui compte le plus grand pourcentage de chrétiens au Proche-Orient.

Israël a tué dimanche le plus haut responsable militaire du Hezbollah lors d'une frappe aérienne dans la banlieue de Beyrouth, malgré une trêve négociée par les Etats-Unis entre le groupe libanais aligné sur l'Iran et l'Etat hébreu il y a un an.

Le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a dit lundi que les précautions nécessaires étaient prises pour assurer la sécurité du pape au Liban, sans fournir davantage de détails.

Les dirigeants du Liban, qui accueille un million de réfugiés syriens et palestiniens et peine à se remettre de plusieurs années de crise économique, espèrent que la visite du pape attirera l'attention internationale sur leur pays.

(Joshua McElwee; version française Camille Raynaud et Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)