Le pape Léon XIV dit qu'il "n'est pas dans son intérêt de débattre" avec Trump

Le pape Léon XIV cherche à minimiser son différend avec le président américain Donald Trump, affirmant que la couverture médiatique des propos qu'il a tenus jusqu'à ici lors de sa tournée africaine "n'a pas été exacte à tous les égards."

S'adressant aux journalistes à bord de l'avion papal vers l'Angola, la troisième étape de son voyage de dix jours en Afrique, le premier pape originaire des Etats-Unis a ajouté samedi que ses déclarations d'il y a deux jours au Cameroun, disant que le monde était "ravagé par une poignée de tyrans", ne visaient pas Donald Trump.

Ce discours, a précisé le pape, "a été préparé il y a deux semaines, bien avant que le président américain ne fasse le moindre commentaire à mon sujet ou sur le message de paix que je promeus".

Donald Trump a multiplié les critiques à l'égard de Leon XIV au cours de la semaine écoulée, le qualifiant dimanche dernier de "faible" à propos de la criminalité et de "mauvais" en matière de politique étrangère.

Ces commentaires surviennent après que le pape, connu jusqu'ici pour peser soigneusement ses mots, a émergé comme un détracteur de premier plan de la campagne militaire en Iran lancée le 28 février par les Etats-Unis et Israël.

Le vice-président américain J.D. Vance, qui a également critiqué Leon XIV, lui donnant même des leçons de théologie autour de la notion de "guerre juste" de Saint-Augustin alors que le pape est un des spécialistes d'un de ces pères de l'Eglise, a salué les propos de son compatriote.

"Je suis reconnaissant au pape Leon XIV d'avoir dit cela", a déclaré J.D. Vance sur le réseau social X.

"Le discours médiatique attise constamment les conflits - et oui, il y a eu de réels désaccords et il y en aura encore - mais la réalité est souvent bien plus complexe", ajoute-t-il.

Léon XIV avait dit lundi à Reuters qu'il continuerait de s'exprimer sur la guerre en Iran, ce qui la valu de nouvelles critiques de Donald Trump mardi.

"Cela a été perçu comme si j'essayais de débattre avec le président, ce qui n'est absolument pas dans mon intérêt", a dit le souverain pontife.

Des dizaines de milliers de personnes se sont pressés vendredi autour d'un stade de Douala, la plus grande ville du Cameroun, pour assister à une messe célébrée par le pape Léon.

Il a déclaré à cette occasion que le continent africain "devait se libérer du fléau de la corruption", s'attirant les acclamations du public.

(Reportage Joshua McElwee, version française Benoit Van Overstraeten)