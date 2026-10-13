Le pape Léon XIV a subi l'ablation d'un lobe pulmonaire, un cancer détecté-Vatican

(Actualisé après opération)

Le pape Léon XIV a subi mardi une intervention chirurgicale lors de laquelle le lobe inférieur de son poumon droit a été retiré, alors qu'un adénocarcinome - une forme courant de cancer pulmonaire - a été détecté, a fait savoir le Vatican dans un bulletin médical.

Des analyses moléculaires réalisées durant l'opération ont confirmé ce que les médecins suspectaient au regard des résultats des examens préparatoires à cette intervention, a ajouté le Vatican.

Un peu plus tôt dans la soirée, le Vatican a déclaré que l'opération s'était bien passée.

Le souverain pontife, âgé de 71 ans, a annoncé dimanche qu'un nodule pulmonaire, détecté à un stade précoce, avait été localisé lors d'un récent bilan de santé et qu'il était "bien circonscrit".

Léon devrait rester en convalescence environ une semaine. Tous ses engagements publics ont été annulés jusqu'au 20 octobre.

(Joshua McElwee, avec Matteo Negri, Cristiano Corvino et Clara Schoenthaler; version française Sophie Louet, édité par Jean Terzian)