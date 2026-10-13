 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le pape Léon XIV a subi l'ablation d'un lobe pulmonaire, un cancer détecté-Vatican
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 22:35

Ajouter Boursorama à vos sources

(Actualisé après opération)

Le pape Léon XIV a subi mardi une intervention chirurgicale lors de laquelle le lobe inférieur de son poumon droit a été retiré, alors qu'un adénocarcinome - une forme courant de cancer pulmonaire - a été détecté, a fait savoir le Vatican dans un bulletin médical.

Des analyses moléculaires réalisées durant l'opération ont confirmé ce que les médecins suspectaient au regard des résultats des examens préparatoires à cette intervention, a ajouté le Vatican.

Un peu plus tôt dans la soirée, le Vatican a déclaré que l'opération s'était bien passée.

Le souverain pontife, âgé de 71 ans, a annoncé dimanche qu'un nodule pulmonaire, détecté à un stade précoce, avait été localisé lors d'un récent bilan de santé et qu'il était "bien circonscrit".

Léon devrait rester en convalescence environ une semaine. Tous ses engagements publics ont été annulés jusqu'au 20 octobre.

(Joshua McElwee, avec Matteo Negri, Cristiano Corvino et Clara Schoenthaler; version française Sophie Louet, édité par Jean Terzian)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank