 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le pape Léon XIV a passé une nuit paisible après son opération selon le Vatican
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 10:03

Ajouter Boursorama à vos sources

Le pape Léon devrait être hospitalisé avant son opération

Le pape Léon devrait être hospitalisé avant son opération

- Le pape Léon XIV a ​passé une nuit paisible à l'hôpital après son intervention chirurgicale lors de ​laquelle le lobe inférieur de son poumon droit ​a été retiré, a ⁠rapporté mercredi le Vatican.

Un adénocarcinome - une ‌forme courant de cancer pulmonaire - a été détecté mardi à ​la suite ‌d'analyses moléculaires réalisées durant l'opération.

Le ⁠souverain pontife de 71 ans avait été admis à l'hôpital Gemelli de Rome ⁠après ‌que des médecins ont découvert une ⁠excroissance pulmonaire à l'occasion d'un ‌contrôle de routine.

Le Vatican n'a ⁠pas donné de détails sur la ⁠taille de ‌la tumeur ni si la maladie ​s'était propagée ‌aux ganglions lymphatiques, deux facteurs déterminants pour établir un pronostic.

Le ​Vatican avait précisé que le pape Léon XIV devrait ⁠rester en convalescence environ une semaine. Tous ses engagements publics ont été annulés jusqu'au 20 octobre.

(Reportage de Crispian Balmer; version française Zhifan Liu, édité par Benoit ​Van Overstraeten)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank