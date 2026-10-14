Le pape Léon XIV a passé une nuit paisible après son opération selon le Vatican

Le pape Léon devrait être hospitalisé avant son opération

- Le pape Léon XIV a ​passé une nuit paisible à l'hôpital après son intervention chirurgicale lors de ​laquelle le lobe inférieur de son poumon droit ​a été retiré, a ⁠rapporté mercredi le Vatican.

Un adénocarcinome - une ‌forme courant de cancer pulmonaire - a été détecté mardi à ​la suite ‌d'analyses moléculaires réalisées durant l'opération.

Le ⁠souverain pontife de 71 ans avait été admis à l'hôpital Gemelli de Rome ⁠après ‌que des médecins ont découvert une ⁠excroissance pulmonaire à l'occasion d'un ‌contrôle de routine.

Le Vatican n'a ⁠pas donné de détails sur la ⁠taille de ‌la tumeur ni si la maladie ​s'était propagée ‌aux ganglions lymphatiques, deux facteurs déterminants pour établir un pronostic.

Le ​Vatican avait précisé que le pape Léon XIV devrait ⁠rester en convalescence environ une semaine. Tous ses engagements publics ont été annulés jusqu'au 20 octobre.

(Reportage de Crispian Balmer; version française Zhifan Liu, édité par Benoit ​Van Overstraeten)