Le pape Léon XIV a passé une nuit paisible après son opération selon le Vatican

Le pape Léon devrait être hospitalisé avant son opération
- Le pape Léon XIV a passé une nuit paisible à l'hôpital après son intervention chirurgicale lors de laquelle le lobe inférieur de son poumon droit a été retiré, a rapporté mercredi le Vatican.
Un adénocarcinome - une forme courant de cancer pulmonaire - a été détecté mardi à la suite d'analyses moléculaires réalisées durant l'opération.
Le souverain pontife de 71 ans avait été admis à l'hôpital Gemelli de Rome après que des médecins ont découvert une excroissance pulmonaire à l'occasion d'un contrôle de routine.
Le Vatican n'a pas donné de détails sur la taille de la tumeur ni si la maladie s'était propagée aux ganglions lymphatiques, deux facteurs déterminants pour établir un pronostic.
Le Vatican avait précisé que le pape Léon XIV devrait rester en convalescence environ une semaine. Tous ses engagements publics ont été annulés jusqu'au 20 octobre.
(Reportage de Crispian Balmer; version française Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)
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