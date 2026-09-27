Le pape Léon XIV a passé deux heures avec des victimes de violences sexuelles commises par des prêtres

(Actualisé avec le pape ayant rencontré les victimes)

par Elizabeth Pineau et Joshua McElwee

Le pape Léon XIV a rencontré des victimes de violences sexuelles commises par des prêtres dimanche, lors de sa visite à Lourdes, après avoir exhorté l'Église catholique à reconnaître ses défaillances et à panser les "blessures profondes" infligées en son sein.

Au cours d'une rencontre de deux heures avec sept survivants en France, le pape s'est entretenu en privé avec chacune des victimes et a écouté leurs propositions visant à améliorer les mesures de protection mises en place par l'Église, selon un communiqué du Vatican.

"Il les a remerciés pour leur témoignage douloureux et a réaffirmé son engagement à veiller à ce que le préjudice qu'ils ont subi ne se reproduise pas pour d'autres", précise le communiqué.

Auparavant, s'adressant à une foule de quelques 150.000 personnes rassemblées sur un vaste champ près du célèbre sanctuaire de Lourdes, Léon XIV a déclaré que l'Église devait avoir le courage d'affronter son passé.

"Pour guérir des blessures profondes, des infidélités et des égarements douloureux commis [au sein de l'Eglise], nous devons nous tenir humblement sous le regard purificateur du Seigneur", a déclaré le premier pape américain.

Léon XIV effectue actuellement une visite de quatre jours dans trois villes françaises, au cours de laquelle il a de nouveau exhorté le monde à reconsidérer le développement de l'intelligence artificielle.

Samedi, il a rassemblé environ 800.000 personnes lors d’une messe en plein air sur les Champs-Élysées à Paris.

Les responsables de l’Église en France espèrent qu'il contribuera à redorer le blason de l’Église après la publication, en 2021, d’un rapport révélant qu'environ 330.000 enfants français avaient été victimes de violences sexuelles de la part de membres du clergé catholique et de responsables laïcs sur soixante-dix ans, entre 1950 et 2020.

Lors d’une réunion à huis clos avec les évêques français dimanche, Léon XIV a directement évoqué "le douloureux fléau des abus sur des personnes mineures commis par des membres du clergé ou dans le contexte ecclésial", selon un texte fourni par le Vatican.

Le pape a remercié les évêques pour les "courageuses dispositions" qu’ils ont, selon lui, prises pour faire face aux scandales.

"Il convient de poursuivre dans la voie engagée en maintenant la plus grande vigilance", a-t-il dit, d'après le texte.

DOUTES DES VICTIMES

Le pape Léon XIV s’était déjà excusé directement pour les scandales de violences sexuelles qui ont porté atteinte à la crédibilité de l’Église dans le monde entier.

Lors d’un voyage en Espagne en juin, il avait déclaré aux évêques de ce pays qu’ils devaient écouter les survivants et leur offrir des réparations.

Michèle Le Reun-Gaigné, coprésidente d’une association de lutte contre les violences sexuelles au sein de l'Eglise dans l’ouest de la France, a dit à Reuters être sceptique quant à la capacité du pape à résoudre le problème, du moins dans l'immédiat.

Lourdes - une ville située aux contreforts des Pyrénées qui attire chaque année quelque 3 millions de pèlerins venus visiter un sanctuaire dédié à la Vierge Marie et profiter des eaux de source réputées pour leurs vertus curatives- est liée à un scandale qui a secoué le Vatican ces dernières années.

La façade du sanctuaire est ornée d’une série de mosaïques réalisées par le père Marko Rupnik, un artiste religieux de renom proche du Vatican, qui a été accusé d’abus sexuels.

Ce dernier, mis en cause par plus de 20 femmes, ne s’est pas exprimé publiquement sur ces accusations. Cinq de ses victimes présumées ont adressé jeudi une lettre ouverte au pape, critiquant vivement le procès en cours contre le prêtre au Vatican.

Les mosaïques, hautes de plusieurs étages, ont été recouvertes pour la visite du pape de grandes bâches jaune pâle. À son arrivée pour la messe de dimanche, Léon XIV a été conduit dans sa papamobile décapotable près de la façade du sanctuaire et des mosaïques recouvertes.

Le pape, qui a réitéré avec force vendredi l’opposition catholique aux initiatives en faveur de l’aide à mourir, deux mois après que la France a instauré un droit légal à mourir pour les personnes atteintes de maladies incurables, a de nouveau évoqué à Lourdes la position de l’Église sur le sujet.

(Reportage par Joshua McElwee et Elizabeth Pineau, version française Florence Loève)