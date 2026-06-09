Visite du pape Léon XIV en Espagne

par Joshua McElwee

Le ‌pape Léon a quitté mardi Madrid pour Barcelone, deuxième étape de sa visite en Espagne, un déplacement ​d'une semaine au cours duquel il entend adopter un ton résolument offensif à l'encontre des principaux dirigeants de la planète.

Lundi, devant le Parlement espagnol, il a lancé que la "grandeur morale" d'un pays dépendait de ​la manière dont il traitait les migrants et les autres populations vulnérables, un propos accueilli diversement dans un pays où l'extrême droite progresse ​à chaque scrutin.

Lors d'un discours prononcé mardi avant son ⁠départ de Madrid, le premier pape américain a exhorté les catholiques de la capitale à ‌faire preuve d'altruisme et à venir en aide aux personnes dans le besoin.

"Dans un monde constamment influencé par une logique d'intérêt personnel et de profit (...), il est important ​de penser et de vivre selon ‌une mentalité plus authentique", a-t-il déclaré.

Le pape devait atterrir à Barcelone après ⁠un vol d'environ une heure, avant de rencontrer le dirigeant de la région nord-est de la Catalogne puis de participer à une veillée de prière avec des jeunes au stade olympique Lluis Companys.

Le point d'orgue ⁠de la visite de ‌Léon à Barcelone est prévu mercredi, lorsqu'il se rendra dans une abbaye voisine ⁠de Montserrat et inaugurera la plus récente tour de la Sagrada Familia, la basilique devenue la plus ‌haute église du monde.

La visite du bâtiment célèbre également l'héritage de son créateur, Antoni ⁠Gaudi, dont les créations furent moquées de son vivant avant d'être largement saluées. ⁠Catholique fervent dont on ‌marquera mercredi le centenaire de la mort, l'architecte moderniste est en voie de canonisation.

Le pape, qui a rencontré ​lundi six victimes d'abus sexuels commis par des ‌membres du clergé espagnol, a été visé par les critiques de certaines victimes qui dénoncent son projet de visite de l'abbaye ​de Montserrat.

Cette institution figurait dans un rapport publié en 2023 par le défenseur espagnol des droits humains, qui estimait que des centaines de milliers de victimes avaient été abusées par des membres du ⁠clergé espagnol sur plusieurs décennies. En 2019, l'abbé de Montserrat a présenté des excuses publiques aux victimes d'abus sexuels à l'école de l'abbaye.

La visite du pape en Espagne doit s'achever vendredi dans les îles Canaries, un archipel espagnol situé au large de l'Afrique de l'Ouest, où il rencontrera un millier de migrants ayant traversé les dangereuses eaux de l'Atlantique à bord de frêles embarcations pour rejoindre l'Europe.

(version française ​Nicolas Delame, édité par Sophie Louet)