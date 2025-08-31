 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le pape appelle à mettre un terme à la "pandémie des armes"
information fournie par AFP 31/08/2025 à 13:28

Le pape Léon XIV s’adresse à la foule depuis la fenêtre du palais apostolique donnant sur la place Saint-Pierre lors de sa prière de l’Angélus dominical au Vatican, le 31 août 2025. ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Le pape Léon XIV s’adresse à la foule depuis la fenêtre du palais apostolique donnant sur la place Saint-Pierre lors de sa prière de l’Angélus dominical au Vatican, le 31 août 2025. ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Le pape Léon XIV a appelé dimanche à mettre un terme à la "pandémie des armes", déplorant les "innombrables enfants tués et blessés" à travers le monde, lors de la prière de l'Angélus au Vatican.

"Nous incluons dans nos prières les innombrables enfants tués et blessés chaque jour dans le monde. Supplions Dieu de mettre un terme à la pandémie des armes, grandes et petites, qui contaminent notre monde", a-t-il lancé, dans une déclaration en anglais.

Le pontife américain a en particulier exhorté "à ne pas céder à l'indifférence" face au conflit en Ukraine, trois jours après une attaque russe contre Kiev qui a fait au moins 25 morts, dont quatre enfants, renouvelant son "appel insistant à un cessez-le-feu immédiat et à un engagement sérieux en faveur du dialogue".

"Il est temps que les responsables renoncent à la logique des armes et s'engagent sur la voie de la négociation et de la paix, avec le soutien de la communauté internationale", a-t-il insisté.

Léon XIV a également évoqué la fusillade survenue mercredi dernier lors d'une messe scolaire dans le Minnesota, aux Etats-Unis, au cours de laquelle deux enfants ont été tués.

Défense
Pape Leon XIV
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 14:04

    Des paroles en l'air.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank