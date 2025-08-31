"Mettre les voiles": Greta Thunberg en tête d'une nouvelle flottille pour Gaza

La militante suédoise Greta Thunberg le 30 août 2025 à Barcelone, où il est prévu qu'elle appareille le lendemain pour Gaza ( AFP / LLUIS GENE )

Une flottille chargée d'aide humanitaire, menée notamment par la militante suédoise Greta Thunberg, a appareillé dimanche de Barcelone pour tenter de "rompre le blocus illégal de Gaza", selon ses organisateurs, avec le slogan "Quand le monde reste silencieux, nous mettons les voiles".

Brandissant des drapeaux palestiniens, une vingtaine d'embarcations avec à leur bord des centaines de personnes ont quitté le port catalan peu après 15H30 locales (13H30 GMT).

Elles chercheront "à atteindre Gaza, livrer de l'aide humanitaire, annoncer l'ouverture d'un corridor humanitaire puis apporter davantage d'aide, et ainsi briser totalement le blocus illégal et inhumain d'Israël", a déclaré samedi Thunberg dans une interview à l'AFPTV.

Cette mission, nommée Global Sumud Flotilla "est différente" des précédentes car "nous avons maintenant beaucoup plus de bateaux, nous sommes beaucoup plus nombreux, et cette mobilisation est historique", a affirmé la militante de 22 ans.

"Ce sera la plus grande mission de solidarité de l'Histoire" avec "plus de gens et plus de bateaux que tous les essais faits jusqu'à présent pour tenter d'atteindre Gaza", avait assuré la semaine dernière à Barcelone l'activiste brésilien Thiago Ávila.

A cette flottille devraient se joindre "des dizaines" de bateaux supplémentaires, qui partiront de Tunisie et d'autres ports méditerranéens le 4 septembre, et des actions simultanées "en solidarité avec le peuple palestinien" seront organisées dans 44 pays, avait annoncé début août Greta Thunberg, membre du comité directeur de Global Sumud Flotilla.

"Une mission comme celle-ci ne devrait pas avoir à exister", a expliqué la militante suédoise à l'AFP.

"La question aujourd'hui n'est pas de savoir pourquoi nous naviguons (...). L'histoire ici concerne la Palestine. L'histoire ici est de savoir comment les gens sont délibérément privés des moyens les plus essentiels pour survivre. L'histoire ici est de savoir comment le monde peut rester silencieux", a-t-elle ajouté.

- Face à l"échec du monde" -

À cette mission impliquant des centaines de personnes à bord, participeront également des militants de dizaines de pays, des artistes tels que l'acteur irlandais Liam Cunningham et l'espagnol Eduard Fernández, ainsi que des parlementaires européens et des personnalités comme l'ancienne maire de Barcelone Ada Colau.

"Le fait que la flottille soit en route montre l'échec du monde à faire respecter le droit international et humanitaire. C'est une période honteuse dans l'histoire de notre monde et nous devrions en être collectivement embarrassés", a déclaré Liam Cunningham lors de la conférence de presse.

Un militant place un drapeau palestinien sur l'un des bateaux de la flotille d'aide humanitaire qui se prépare à partir pour Gaza depuis Barcelone, le 30 août 2025 ( AFP / LLUIS GENE )

"Nous estimons qu'il s'agit d'une mission légale en vertu du droit international", a déclaré de son côté à Lisbonne mardi la députée d'extrême gauche Mariana Mortagua, qui soutient l'initiative.

Le gouvernement espagnol "appliquera toute sa protection diplomatique et consulaire pour protéger nos citoyens" voyageant à bord de la flottille, a affirmé samedi le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares.

La Global Sumud Flotilla ("sumud" signifiant "résilience" en arabe) se définit sur son site comme une organisation "indépendante" et "non affiliée à aucun gouvernement ni parti politique".

Cette nouvelle initiative intervient après une tentative similaire de livrer de l'aide à Gaza, à laquelle Greta Thunberg avait déjà participé mais qui avait échoué.

Le voilier Madleen, avec 12 militants français, allemands, brésiliens, turcs, suédois, espagnols et néerlandais à bord, avait été intercepté le 9 juin par les forces israéliennes à environ 185 kilomètres à l'ouest des côtes de Gaza.

L'ONU a déclaré la semaine dernière qu'un état de famine régnait dans la bande de Gaza, un territoire dévasté par la guerre, après que ses experts ont averti que 500.000 personnes se trouvaient dans une situation "catastrophique".

L'attaque du groupe islamiste Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre, a causé la mort de 1.219 personnes, pour la plupart des civils, selon un bilan de l'AFP basé sur des chiffres officiels.

Les représailles israéliennes à Gaza ont causé la mort de 63.371 personnes, elles aussi en grande majorité des civils, selon les chiffres du Ministère de la Santé de Gaza - sous l'autorité du Hamas -, que l'ONU considère comme fiables.