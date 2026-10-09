Le Panama frappé par un puissant séisme, des dégâts signalés

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Le Panama a été frappé vendredi par un puissant séisme qui a endommagé des habitations sans que des victimes soient signalées dans l'immédiat par les autorités.

L'institut américain de veille géologique (USGS) a évalué la magnitude à 8,0 sur l'échelle de Richter avant de la rétrograder à 7,7. Il a diffusé une alerte au tsunami pour la côte Pacifique de l'Amérique centrale ainsi que la Colombie et l'Equateur.

La secousse, qui s'est produite au large de la côte sud du Panama, a été ressentie dans la capitale de même qu'à San José, la capitale du Costa Rica voisin, selon les correspondants de Reuters. Plusieurs répliques ont été enregistrées par la suite.

L'épicentre du séisme était proche de la localité rurale de La Pitaloza, dans la province faiblement peuplée de Herrera, près de l'océan Pacifique.

Des dégâts ont été signalés à Chitré, la capitale provinciale de Herrera, et le long de la côte dans la province de Los Santos, a déclaré le chef de l'agence de la protection civile panaméenne, Omar Smith.

Des vidéos postées par le journal La Prensa montrent l'effondrement de la tour d'un bâtiment historique et de plusieurs balcons d'un immeuble résidentiel à Penonome, située à mi-chemin entre l'épicentre et Panama, la capitale, où de nombreuses personnes ont évacué précipitamment leurs habitations.

Le ministère de l'Education a ordonné la fermeture des écoles dans tout le pays.

L'autorité du canal de Panama a déclaré que le canal fonctionnait normalement.

(Elida Moreno à Panama, avec Iñigo Alexander; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)