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Le palmarès de la 83e Mostra de Venise
information fournie par AFP 12/09/2026 à 21:33
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La réalisatrice danoise May El-Toukhy a remporté le Lion d'or du meilleur film à l'issue de la 83e Mostra de Venise, pour son film "Woman unknown", le 12 septembre 2026 ( AFP / Stefano Rellandini )

La réalisatrice danoise May El-Toukhy a remporté le Lion d'or du meilleur film à l'issue de la 83e Mostra de Venise, pour son film "Woman unknown", le 12 septembre 2026 ( AFP / Stefano Rellandini )

Le palmarès de la 83e édition de la Mostra de Venise a été dévoilé lors de la cérémonie de clôture samedi. Voici la liste des prix décernés:

- Lion d'or du meilleur film: "Woman Unknown" de May el-Toukhy

- Lion d'argent-Grand prix du jury: "Possible Love", de Lee Chang-dong

- Lion d'argent de la meilleure réalisation: Ilya Khrzhanovsky, pour "DAU"

- Coupe Volpi de la meilleure actrice: Mathilde Arcel dans "Woman Unknown" de May el-Toukhy

- Coupe Volpi du meilleur acteur: John Malkovich dans "Wild Horse Nine" de Martin McDonagh

- Prix du meilleur scénario: "Un Bon Petit Soldat" de Stéphane Brizé

- Prix spécial du jury: "NAZA" de Yuval Abraham et Rachel Szor

- Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir: Malou Khebizi dans "15/18" de Cédric Kahn

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