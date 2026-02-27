Le Pakistan frappe des cibles en Afghanistan, se dit en "guerre ouverte"

(Actualisé avec détails)

Le Pakistan a mené dans la nuit de jeudi à vendredi des frappes contre des cibles situées dans des grandes villes d'Afghanistan, ont dit des responsables pakistanais et taliban, alors que les hostilités s'intensifient entre les deux voisins.

Des sources sécuritaires au Pakistan ont déclaré que des frappes terrestres et aériennes ont été menées contre des sites, des quartiers généraux et des dépôts de munitions taliban à plusieurs endroits le long de la frontière.

Tant Islamabad que Kaboul ont fait état de lourdes pertes, des bilans différents que Reuters n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante.

"Notre patience s'est épuisée. Il s'agit maintenant d'une guerre ouverte entre nous (et l'Afghanistan)", a déclaré vendredi le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Muhammad Asif.

Ce regain de violence le long de la frontière de 2.600 km entre les deux pays illustre la fragilité du cessez-le-feu conclu par Kaboul et Islamabad à l'issue d'affrontements meurtriers en octobre dernier.

Un porte-parole des taliban a déclaré que les forces pakistanaises avaient mené des frappes dans certaines zones de Kaboul, de Kandahar et de Paktia.

Il a déclaré que 55 soldats pakistanais avaient été tués, indiquant que huit combattants taliban étaient morts et 11 autres blessés dans la province de Nangarhar où 13 civils ont également été blessés.

Une vidéo partagée par des responsables de la sécurité pakistanais montraient des éclairs de lumière dans le ciel nocturne à la frontière entre les deux pays et l'on pouvait entendre des tirs d'artillerie lourde.

Dans une autre vidéo montrant les frappes contre Kaboul, on pouvait voir une épaisse fumée noire s'élever au-dessus de la capitale afghane et un important incendie faisant rage.

"La contre-attaque contre des cibles en Afghanistan se poursuit", a indiqué un porte-parole du gouvernement pakistanais sur le réseau social X, expliquant que les frappes était une réponse aux "attaques afghanes injustifiées".

Il a indiqué que 133 combattants taliban avaient été tués et plus de 200 autres blessés.

Des affrontements ont éclaté à la frontière entre les deux pays dans la nuit après que l'Afghanistan a lancé jeudi soir des attaques contre des positions militaires du Pakistan le long de la frontière, en représailles aux récentes frappes aériennes menées par Islamabad.

