Le Pakistan frappe des cibles en Afghanistan
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 04:05

Le Pakistan a mené dans la nuit de jeudi à vendredi des frappes contre des cibles situées dans des grandes villes d'Afghanistan, ont dit des responsables pakistanais et taliban, alors que les hostilités s'intensifient entre les deux voisins.

Des sources sécuritaires au Pakistan ont déclaré que des frappes terrestres et aériennes ont été menées contre des sites, des quartiers généraux et des dépôts de munitions taliban à plusieurs endroits le long de la frontière.

Un porte-parole des taliban a déclaré que les forces pakistanaises avaient mené des frappes dans certaines zones de Kaboul, de Kandahar et de Paktia.

"La contre-attaque contre des cibles en Afghanistan se poursuit", a indiqué un porte-parole du gouvernement pakistanais sur le réseau social X, expliquant que les frappes était une réponse aux "attaques afghanes injustifiées".

Des affrontements ont éclaté à la frontière entre les deux pays dans la nuit après que l'Afghanistan a lancé jeudi soir des attaques contre des positions militaires du Pakistan le long de la frontière, en représailles aux récentes frappes aériennes menées par Islamabad.

Ce regain de violence le long de la frontière de 2.600 km entre les deux pays illustre la fragilité du cessez-le-feu conclu par Kaboul et Islamabad à l'issue d'affrontements meurtriers en octobre dernier.

(Mohammad Yunus Yawar et Sayed Hassib à Kaboul, et Ariba Shahid à Karachi; version française Camille Raynaud)

