Le Pakistan est en "guerre ouverte" avec l'Afghanistan
information fournie par Reuters•27/02/2026 à 05:13
Le ministre
pakistanais de la Défense, Khawaja Muhammad Asif, a déclaré
vendredi que le Pakistan était en "guerre ouverte" avec
l'Afghanistan.
"Notre patience s'est épuisée. Il s'agit maintenant d'une
guerre ouverte entre nous", a-t-il dit en s'adressant à
l'Afghanistan.
(Asif Shahzad, rédigé par Sakshi Dayal; version française
Camille Raynaud)
