"Le nucléaire français n'est pas négociable!" : Bruno Le Maire répond à l'Allemagne et trace une "ligne rouge"

"La France ne renoncera à aucun de ces avantages compétitifs liés à l'énergie nucléaire", a martelé le ministre de l'Economie. Le développement de la filière nucléaire est une pomme de discorde senbible entre Paris et Berlin, sur fond de choix stratégiques divergents en matière énergétique.

Bruno Le Maire, le 3 novembre 2022, à l'Assemblée nationale ( AFP / ALAIN JOCARD )

Le nucléaire français est "une ligne rouge absolue" qui ne "sera jamais négociable", a déclaré jeudi 8 juin le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire lors d'un colloque, sur fond de désaccords franco-allemands sur le rôle de l'atome dans la nouvelle stratégie énergétique européenne.

"Il faudra faire avec"

"Le nucléaire est une ligne rouge absolue pour la France et la France ne renoncera à aucun de ces avantages compétitifs liés à l'énergie nucléaire", a déclaré jeudi 78 juin le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire, en clôture du colloque annuel de l'Union française de l'électricité.

"Le nucléaire français n'est pas négociable et ne sera jamais négociable. Il faudra faire avec et nous sommes convaincus qu'il est non seulement dans l'intérêt de la France, mais également dans l'intérêt du continent européen" , a-t-il ajouté.

Un peu plus tôt, à la même tribune, Stefan Wenzel, le secrétaire d'Etat allemand à l'Economie et au Climat, avait reconnu des "approches différentes dans la politique énergétique, particulièrement sur l'énergie nucléaire" alors que Berlin s'est engagé dans l'abandon de l'atome et l'accélération sur les renouvelables. "Cependant, l'Allemagne respecte les choix divergents (...) d'autres États membres comme la France qui peuvent contribuer de manière similaire à atteindre la neutralité climatique", a dit le ministre allemand. "Ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est que l'énergie nucléaire soit définie comme renouvelable", a-t-il ajouté.

Le nucléaire, "c'est ce que nous sommes", lance Le Maire

Depuis des mois, Paris et Berlin sont divisés sur le rôle du nucléaire dans la future réforme du marché européen de l'électricité. "L'Allemagne a indiqué qu'elle respecterait les choix français en matière énergétique, c'est une bonne nouvelle", a commenté Bruno Le Maire.

"Nous avons toujours respecté les choix allemands et il ne me viendrait pas à l'idée, comme ministre de l'Economie et des Finances, d'aller critiquer les choix énergétiques de telle ou telle nation", a-t-il encore indiqué.

"Le nucléaire est un avantage économique, c'est aussi une part de notre identité industrielle. C'est ce que nous sommes comme nation, c'est ce que nous sommes comme économie et ce que ce que nous sommes, comme peuple innovant et créatif" , a-t-il plaidé.