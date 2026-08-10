Le nuage de cendres de l’Etna bloque les arrivées à l’aéroport de Catane, en Sicile

Les vols à destination de l'aéroport de Catane, dans l'est de la Sicile, ont été suspendus jusqu'à 15h00 GMT ce lundi, après que des cendres volcaniques provenant d'une nouvelle éruption de l'Etna se sont propagées dans l'espace aérien autour de l'aéroport, a déclaré l'opérateur SAC.

L'Etna, qui domine la côte est de la Sicile, est l'un des volcans les plus actifs au monde et perturbe fréquemment le trafic aérien à Catane, principal aéroport de l'île et cinquième aéroport italien en termes de trafic passagers.

"La situation ayant un impact significatif sur les opérations, il est conseillé aux passagers de vérifier le statut de leur vol auprès de leur compagnie aérienne avant de se rendre à l'aéroport", a déclaré SAC dans un communiqué publié lundi.

La situation fait l’objet d’une surveillance constante, et de nouvelles informations seront communiquées en fonction de l’évolution de l’activité volcanique et des conditions météorologiques, a ajouté l’opérateur.

La dernière phase éruptive du plus haut volcan d’Europe se poursuivait à partir de cheminées situées à 2.750 mètres et 2.360 mètres d’altitude, alimentant plusieurs coulées de lave et créant de vastes champs de lave, a indiqué l’Institut national italien de géophysique et de volcanologie (INGV).

Le niveau d'alerte du Volcano Observatory Notice for Aviation (VONA) de l’INGV restait au niveau maximal, "rouge", signalant des risques persistants pour les avions en raison des émissions de cendres volcaniques.

(Reportage Giselda Vagnoni, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)