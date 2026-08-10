Éclipse solaire du 12 août : un défi technique pour les gestionnaires de réseau électrique européens

La production photovoltaïque pourrait diminuer de jusqu'à 9,7 GW à l'échelle de l'Europe, selon les gestionnaires.

Une ferme solaire à Wadersloh–Liesborn, en Allemagne. ( AFP / INA FASSBENDER )

La baisse de production électrique pendant l'éclipse solaire du 12 août -qui sera totale dans certains parties du Vieux Continent- représente un défi technique pour les compagnies électriques européennes qui ont pris des mesures pour garantir l'alimentation en courant et la stabilité du réseau, a indiqué vendredi leur organisation professionnelle.

Les gestionnaires de réseau doivent en permanence équilibrer l'offre et la demande d'électricité afin de garantir une alimentation sûre. "Par ciel dégagé, la production photovoltaïque pourrait diminuer de jusqu'à 9,7 GW à l'échelle de l'Europe ", a déclaré ENTSO-E, l'association représentant les gestionnaires de réseaux électriques européens. Elle a assuré que les opérateurs sont "prêts à garantir le fonctionnement sûr et stable du système électrique pendant toute la durée de l'événement".

Cellule de crise

Les conducteurs ont ouvert une cellule de crise pour coordonner les préparatifs, surveiller la situation et faciliter le partage d'informations avant et après l'éclipse. L'Espagne -où l'éclipse sera totale- devrait connaître la plus forte baisse de production solaire, tout comme l'Allemagne, a précisé ENTSO-E.

L'Union Européenne disposait d'environ 406 GW de capacité solaire installée fin 2025 , selon SolarPower Europe.

Le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité regroupe 40 opérateurs dans 36 pays.

Le solaire représentant désormais environ 13% du mix électrique européen, le groupement souligne que ses membres "gèrent de plus en plus des phénomènes météorologiques et naturels susceptibles d'influencer les profils de production sur de courtes périodes".

Cette éclipse totale est la première observable en Europe continentale depuis 2006. Elle sera visible des régions isolées du nord de la Russie, au-dessus du Groenland, de l'Islande, du nord de l'Espagne et de l'extrême nord-est du Portugal.