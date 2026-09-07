Le NTSB fera le point sur l'accident mortel d'un avion-cargo d'Amazon Prime Air à Miami

7 septembre - Le Bureau national américain de la sécurité des transports (NTSB) tiendra une conférence de presse lundi à 16 h EDT (20 h 00 GMT) afin de faire le point sur le crash mortel d'un avion-cargo d'Amazon Prime Air survenu dimanche à l'aéroport international de Miami, a indiqué l'agence dans un message publié sur X.

Le vol Prime Air 7598 a dépassé la piste diagonale de l'aéroport peu avant 14 h (heure de la côte Est) et a percuté plusieurs véhicules au sol, tuant 5 personnes et en blessant 5 autres, dont 3 se trouvent dans un état critique, ont déclaré les autorités lors d'une conférence de presse dimanche après-midi.

Au moins deux personnes se sont retrouvées coincées dans des véhicules percutés par l'avion, tandis que le pilote et le copilote étaient coincés à l'intérieur de l'appareil à la suite de l'accident, a déclaré Ray Jadallah, chef des pompiers de Miami-Dade.

Plus de 60 équipes de secours et environ 200 personnes sont intervenues sur les lieux de l'accident, a indiqué le service des pompiers de Miami-Dade dans un communiqué. Dimanche en fin d'après-midi, les secours s'affairaient toujours à maîtriser une fuite de carburant provenant de l'appareil, selon M. Jadallah.

Le NTSB a indiqué dimanche après-midi dans un message publié sur X qu'il avait “déployé une équipe d'intervention” pour enquêter sur l'accident.

Bien que l'aéroport ait suspendu tous les vols immédiatement après l'accident, les vols avaient repris dimanche soir. Mais l'incident a eu des répercussions persistantes pour les voyageurs à destination de Miami.

Lundi à midi (heure de la côte Est), les vols à l'arrivée à l'aéroport affichaient en moyenne plus de 5 heures de retard, et 232 vols avaient été annulés au cours des dernières 24 heures, selon le site web de suivi des vols FlightAware.

L'avion, qui avait décollé de San Juan, à Porto Rico, était un Boeing BA.N 767-300 cargo, âgé de 32 ans, qui avait servi d'avion de ligne pour différentes compagnies aériennes de 1994 à 2015, selon le service de suivi des vols Flightradar24.

Les photos prises par Reuters après l'accident montraient l'avion avec le nez au sol et la queue relevée. Le côté droit de l'appareil présentait ce qui semblait être des traces de brûlures.

Flightradar24 a indiqué que l'avion se déplaçait à une vitesse de 112 nœuds (129 mph) lorsqu'il a quitté la piste utilisable.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))